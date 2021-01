Letizia Moratti, spunta anche il suo nome per sostituire Giulio Gallera in Regione Lombardia (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ex sindaco di Milano era voluta da Silvio Berlusconi come candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative Leggi su corriere (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ex sindaco di Milano era voluta da Silvio Berlusconi come candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative

pfmajorino : Letizia Moratti dovrebbe essere la sostituta di #Gallera, grazie all'intervento di #Salvini . Con Fontana e c. che… - Corriere : Letizia Moratti: «San Patrignano? Oggi è un bene per il Paese, il film un’occasione persa» - Agenzia_Italia : Spunta il nome di Letizia Moratti per sostituire Gallera alla Regione Lombardia - Notiziedi_it : Letizia Moratti, spunta il suo nome per sostituire Gallera in Regione - Corriere : L’ipotesi di Letizia Moratti favorita al posto di Gallera in Regione Lombardia -