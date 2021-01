Letizia Moratti: «Netflix racconta le ombre di San Patrignano, mancano i ragazzi che si sono salvati» (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Corriere della Sera ha intervistato per la prima volta Letizia Moratti per parlare con lei del suo impegno, insieme con suo marito, per la comunità di San Patrignano. E ovviamente della docu-serie di Netflix. Che lei definisce un’occasione persa. «Mi ha colpito che nonostante alla regista fossero state completamente aperte le porte, a me e a tantissime delle persone che ci hanno contattato e ci stanno contattando in questi giorni è parso di vedere solo le ombre. Penso sia stata un’occasione persa, perché la droga rappresenta ancora oggi una emergenza e molti giovani affrontano il tema con la fragilità e le insicurezze tipiche della loro età. Non aver raccontato nessuna delle storie di fragilità che poi sono diventate forza e vita piena è stata un’occasione ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Corriere della Sera ha intervistato per la prima voltaper parlare con lei del suo impegno, insieme con suo marito, per la comunità di San. E ovviamente della docu-serie di. Che lei definisce un’occasione persa. «Mi ha colpito che nonostante alla regista fossero state completamente aperte le porte, a me e a tantissime delle persone che ci hanno contattato e ci stanno contattando in questi giorni è parso di vedere solo le. Penso sia stata un’occasione persa, perché la droga rappresenta ancora oggi una emergenza e molti giovani affrontano il tema con la fragilità e le insicurezze tipiche della loro età. Non averto nessuna delle storie di fragilità che poidiventate forza e vita piena è stata un’occasione ...

San Patrignano, Letizia Moratti: «Il film "SanPa" un'occasione persa» L'ex sindaco di Milano prende le distanze dalla serie in onda su Netflix e spiega cosa ha significa ...

