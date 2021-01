Lemon Bowl all’atto conclusivo, vola il piccolo Grasselli: “Mi ispiro a Sinner” (Di martedì 5 gennaio 2021) Delineate le finali della 37esima edizione del Lemon Bowl. Dodici gli incontri disputati: dieci sui campi coperti del New Penta 2000, storica sede centrale della manifestazione, e due sul veloce indoor del Centro Sportivo Eschilo2. Spettacolo e colpi di scena hanno caratterizzato il penultimo atto del torneo, confermando le aspettative di uno tra i più attesi appuntamenti tennistici della stagione. Vittorie in rimonta per il laziale Andrea De Marchi (under 14) e per il campano Federico De Matteo (under12). Nel femminile Fabiola Marino (under 14) e Martina Cerbo (under 12) vincono e convincono ancora. Under 10, Grasselli vola in finale: “Mi ispiro a Sinner” – Sorridente e concentrato, conscio di un cammino fino a qui impeccabile: Valentino Grasselli, giovanissimo atleta ... Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Delineate le finali della 37esima edizione del. Dodici gli incontri disputati: dieci sui campi coperti del New Penta 2000, storica sede centrale della manifestazione, e due sul veloce indoor del Centro Sportivo Eschilo2. Spettacolo e colpi di scena hanno caratterizzato il penultimo atto del torneo, confermando le aspettative di uno tra i più attesi appuntamenti tennistici della stagione. Vittorie in rimonta per il laziale Andrea De Marchi (under 14) e per il campano Federico De Matteo (under12). Nel femminile Fabiola Marino (under 14) e Martina Cerbo (under 12) vincono e convincono ancora. Under 10,in finale: “Mi” – Sorridente e concentrato, conscio di un cammino fino a qui impeccabile: Valentino, giovanissimo atleta ...

SalernoTennis : Sconfitta con onore per Claudia Galietta nelle semifinali del Lemon Bowl under 14 (5-7 6-3 6-4 dalla bravissima 2.7… - SalernoTennis : Semifinale conquistata nel prestigioso Lemon Bowl di Roma da parte della nostra piccola Claudia Galietta nella cate… - Lemonbowl1985 : Semifinali del Lemon Bowl: si scende in campo anche su Twitter ?? #lemonbowl #lemon21 #tennis - livetennisit : Lemon Bowl 2021: Il torneo entra nel vivo. De Marchi in semifinale - TiebreaktennisI : Il Lemon Bowl 2021 entra nella fase cruciale -