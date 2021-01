Legends of Runeterra | in arrivo un' espansione prima del previsto?

(Di martedì 5 gennaio 2021) Cosmic Creations, l'ultimaperof, il CCG di Riot Games ambientato nell'universo di League of, è uscita solo il mese scorso ma già questa settimana potremmo avere interessanti novità sul futuro del gioco. Riot, difatti, con due tweet dall'account ufficiale del gioco sta scatenando la fantasia dei fan. Il primo annuncia: "Misteri verranno alla luce.ofsi aggiunge al livestream del Season 2021 Opening Day. Sintonizzati l'8 gennaio alle 7 AM PST." Quali saranno questi misteri di cui si accenna? Magari la regione desertica di Shurima sarà aggiunta al gioco, insieme campioni come Azir, Nasus, Renekton e Rammus? Leggi altro...

