Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Juventus

(Di martedì 5 gennaio 2021) E' la vigilia di, big match del sedicesimo turno di Serie A, Pioli dovrà fare ancora a meno di Ibra, Bennacer, Gabbia e Saelemaekers. Un turno di squalifica per Tonali dopo il rosso rimediato a Benevento, al suo posto ci sarà Krunic.Pirlo ha perso nelle ultime ore Alex Sandro e Cuadrado, entrambi positivi al Covid-19, ancora ai box Alvaro Morata. Queste le, calcio d'inizio alle 20.45:(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leão. All. Pioli.(4-4-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo. Foto: Twitter ufficiale