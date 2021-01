Le scuole riaprono l'11 gennaio, Italia arancione il 9 e 10 (Di martedì 5 gennaio 2021) È questo il quadro del nuovo decreto Covidm che il Consiglio dei ministri ha approvato, con le nuove misure che entreranno in vigore dal giorno in cui verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, ... Leggi su consumatrici (Di martedì 5 gennaio 2021) È questo il quadro del nuovo decreto Covidm che il Consiglio dei ministri ha approvato, con le nuove misure che entreranno in vigore dal giorno in cui verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le scuole riaprono l'11 gennaio. Arancione il week-end 9-10 #ANSA - Corriere : Scuole superiori chiuse fino a febbraio in Veneto e Friuli, Toscana e Sicilia riaprono il 7 - myrtamerlino : Il 7 riaprono le #scuole e via subito alle polemiche mentre per la terza volta è in ballo il futuro dei nostri raga… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Le scuole riaprono l'11 gennaio. Arancione il week-end 9-10 #ANSA - doppiav86102783 : Zona gialla, riaprono le scuole:la neve?? -