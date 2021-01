Le scuole non riapriranno dopodomani ma lunedì prossimo. Lo ha deciso nella notte il governo (Di martedì 5 gennaio 2021) Il rientro a scuola in presenza è fissato a lunedì 11 gennaio, quando le regioni torneranno a essere colorate sulla base delle fasce di rischio. La decisione arriva nella notte, alla fine di un infuocato Consiglio dei ministri che ha varato il decreto Covid di gennaio, con le disposizioni per la prevenzione del contagio da Coronavirus fino al 15 gennaio. È una data di mediazione quella individuata dal governo, dopo tre ore di scontro tra il Pd che puntava a riaprire le scuole non prima del 15 gennaio, se non addirittura il 18. Contrario il M5s, a partire dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, sostenuta dalle colleghe renziane alla Famiglia, Elena Bonetti, e all’Agricoltura, Teresa Bellanova, appoggiate dal premier Giuseppe Conte che da giorni insisteva sul ritorno in classe per il 7 ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) Il rientro a scuola in presenza è fissato a11 gennaio, quando le regioni torneranno a essere colorate sulla base delle fasce di rischio. La decisione arriva, alla fine di un infuocato Consiglio dei ministri che ha varato il decreto Covid di gennaio, con le disposizioni per la prevenzione del contagio da Coronavirus fino al 15 gennaio. È una data di mediazione quella individuata dal, dopo tre ore di scontro tra il Pd che puntava a riaprire lenon prima del 15 gennaio, se non addirittura il 18. Contrario il M5s, a partire dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, sostenuta dalle colleghe renziane alla Famiglia, Elena Bonetti, e all’Agricoltura, Teresa Bellanova, appoggiate dal premier Giuseppe Conte che da giorni insisteva sul ritorno in classe per il 7 ...

