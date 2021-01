Le rivelazioni di Report sull’agenda rossa di Paolo Borsellino: un mistero lungo 30 anni (Di martedì 5 gennaio 2021) L’agenda rossa di Paolo Borsellino, il taccuino sul quale il giudice antimafia annotava appunti preziosi e dal quale era solito non separarsi mai. Sparito nel nulla, in uno dei tanti, troppi misteri che hanno segnato la lotta alla mafia negli anni Ottanta e Novanta. Un enigma sul quale ha tentato di far luce l’ultima puntata della trasmissione Report, in onda su RaiTre, che ha chiesto delucidazioni sulla sorte di quell’oggetto così prezioso a Salvatore Baiardo, l’uomo che per un breve periodo aveva curato la latitanza dei fratelli Graviano, esponenti della famiglia mafiosa oggi accusata della strage di via d’Amelio. Baiardo, intervistato da Report, ha spiegato che l’agenda si troverebbe in realtà “in più mani”, oltre a quelle di Messina Denaro e dei servizi segreti: “Interessava ... Leggi su ilparagone (Di martedì 5 gennaio 2021) L’agendadi, il taccuino sul quale il giudice antimafia annotava appunti preziosi e dal quale era solito non separarsi mai. Sparito nel nulla, in uno dei tanti, troppi misteri che hanno segnato la lotta alla mafia negliOttanta e Novanta. Un enigma sul quale ha tentato di far luce l’ultima puntata della trasmissione, in onda su RaiTre, che ha chiesto delucidazioni sulla sorte di quell’oggetto così prezioso a Salvatore Baiardo, l’uomo che per un breve periodo aveva curato la latitanza dei fratelli Graviano, esponenti della famiglia mafiosa oggi accusata della strage di via d’Amelio. Baiardo, intervistato da, ha spiegato che l’agenda si troverebbe in realtà “in più mani”, oltre a quelle di Messina Denaro e dei servizi segreti: “Interessava ...

ondivaga7 : RT @MoniDiGirolamo: Con tutte queste rivelazioni, #Dellutri sta in galera e #Berlusconi, invece, fa lo statista/paciere per il governo #Con… - nio_fivestars : @marilovesgr33n Dipende. Per una carriola nel campo di un bibitaro apertura tg e settimane di discussione. Per il l… - saragiudij : Eccetto le rivelazioni di Baiardo ieri sera tutte notizie conosciute, lo stupore degli italiani a cosa è dovuto? Tu… - lucamattanza : RT @JNightafter: Se siete giovani e vi sorprendono le rivelazioni di Report, allora pensate come ci siamo sentiti noi, quando ci hanno rac… - infoitcultura : Mafia e stragi: nuove rivelazioni oggi a 'Report' -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazioni Report Mafia e stragi: nuove rivelazioni oggi a "Report" Tp24 Report, incredibile rivelazione: "la mafia voleva uccidere Sigfrido Ranucci"

Nel corso della puntata di Report andata in onda ieri sera, è stato svelato che la mafia aveva intenzione di uccidere Ranucci.

Report, la mafia voleva uccidere il conduttore Sigfrido Ranucci

Rivelazione choc nella puntata di Report in onda il 4 gennaio su Rai 3. La mafia voleva uccidere il conduttore del programma, Sigfrido Ranucci. Come testimonia una clip della puntata pubblicata dal pr ...

Nel corso della puntata di Report andata in onda ieri sera, è stato svelato che la mafia aveva intenzione di uccidere Ranucci.Rivelazione choc nella puntata di Report in onda il 4 gennaio su Rai 3. La mafia voleva uccidere il conduttore del programma, Sigfrido Ranucci. Come testimonia una clip della puntata pubblicata dal pr ...