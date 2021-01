Le parole di Emma e Alessandra Amoroso su Pezzo Di Cuore, un percorso verso l’amore (Di martedì 5 gennaio 2021) Emma e Alessandra Amoroso su Pezzo Di Cuore raccontano i “segreti” del duetto disponibile dal 15 gennaio 2021. Per la prima volta, le due cantanti salentine collaborano ad un brano inedito. Entrambe ci mettono la voce: il duetto uscirà venerdì 15 gennaio e sarà disponibile sia in rotazione radiofonica che negli store digitali. Lo hanno annunciato ieri sui social e hanno rilasciato un’intervista esclusiva a Sorrisi e Canzoni TV, per il nuovo numero del settimanale in edicola da oggi, martedì 5 gennaio. Occupano la copertina del primo numero del nuovo anno e raccontano il loro incontro e il percorso che le ha portate a duettare in Pezzo Di Cuore. Una lunga intervista, tutti i segreti del singolo che le riporta in radio. “Parla del ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021)suDiraccontano i “segreti” del duetto disponibile dal 15 gennaio 2021. Per la prima volta, le due cantanti salentine collaborano ad un brano inedito. Entrambe ci mettono la voce: il duetto uscirà venerdì 15 gennaio e sarà disponibile sia in rotazione radiofonica che negli store digitali. Lo hanno annunciato ieri sui social e hanno rilasciato un’intervista esclusiva a Sorrisi e Canzoni TV, per il nuovo numero del settimanale in edicola da oggi, martedì 5 gennaio. Occupano la copertina del primo numero del nuovo anno e raccontano il loro incontro e ilche le ha portate a duettare inDi. Una lunga intervista, tutti i segreti del singolo che le riporta in radio. “Parla del ...

