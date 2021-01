Le dichiarazioni alla vigilia di Torino-Verona (Di martedì 5 gennaio 2021) Domani, il 6 gennaio alle 15, il Torino ospiterà il Verona, in una partita valida per la 16a giornata di Serie A. Il giro di boa si avvicina e per entrambe le squadre nella gara dell’Epifania c’è davvero tanto in palio. Di seguito le interviste alla vigilia di Torino-Verona. COS’HANNO DETTO I PROTAGONISTI alla vigilia DELLA PARTITA? Come di consueto nel giorno che precede la partita sono state rilasciate le interviste da parte di allenatori e addetti ai lavori sulla sfida, con informazioni utili alla gara di domani e le ultime sulle due squadre. LE PAROLE DI JURIC, TECNICO DEI VERONESI Nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Verona il tecnico degli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) Domani, il 6 gennaio alle 15, ilospiterà il, in una partita valida per la 16a giornata di Serie A. Il giro di boa si avvicina e per entrambe le squadre nella gara dell’Epifania c’è davvero tanto in palio. Di seguito le intervistedi. COS’HANNO DETTO I PROTAGONISTIDELLA PARTITA? Come di consueto nel giorno che precede la partita sono state rilasciate le interviste da parte di allenatori e addetti ai lavori sulla sfida, con informazioni utiligara di domani e le ultime sulle due squadre. LE PAROLE DI JURIC, TECNICO DEI VERONESI Nella conferenza stampadiil tecnico degli ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Dedico la tripletta mia famiglia e alla mia bambina che sta per arrivare' ?? #Lautaro Martine… - BiwiMobu : RT @marcellone8: ++A TESTA ALTA++ Queste le dichiarazioni della PDocchia infiltrata Roberta Lombardi alla vigilia della sentenza per il pr… - strello65 : RT @Morinth3: ++A TESTA ALTA++ Queste le dichiarazioni della PDocchia infiltrata Roberta Lombardi alla vigilia della sentenza per il proce… - RossiniTazio : RT @Morinth3: ++A TESTA ALTA++ Queste le dichiarazioni della PDocchia infiltrata Roberta Lombardi alla vigilia della sentenza per il proce… - cassiopea5s : RT @Morinth3: ++A TESTA ALTA++ Queste le dichiarazioni della PDocchia infiltrata Roberta Lombardi alla vigilia della sentenza per il proce… -

Ultime Notizie dalla rete : dichiarazioni alla Le dichiarazioni alla vigilia di Torino-Verona Periodico Daily - Notizie Navigarda ancora in soccorso alternativo alla viabilità gardesana

In riferimento agli articoli pubblicati su alcuni quotidiani locali relativamente al servizio straordinario, attivato da Navigazione Laghi, per fronteggiare l’emergenza causata dalla frana del 2 gen[.

Giulia Salemi: spuntano le dichiarazioni su Pretelli prima di entrare nella Casa

Giulia Salemi: spuntano le dichiarazioni su Pierpaolo Pretelli prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5 fanno discutere ...

In riferimento agli articoli pubblicati su alcuni quotidiani locali relativamente al servizio straordinario, attivato da Navigazione Laghi, per fronteggiare l’emergenza causata dalla frana del 2 gen[.Giulia Salemi: spuntano le dichiarazioni su Pierpaolo Pretelli prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5 fanno discutere ...