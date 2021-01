Le Cina punta sull’Iraq e sviluppa le relazioni bilaterali (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Iraq ha siglato un accordo quinquennale con un’azienda statale cinese, con tutta probabilità la Zenhua (parte del conglomerato Norinco, attivo nel settore della Difesa), per la fornitura di petrolio in cambio del pagamento anticipato di due miliardi di dollari. L’intesa risulta vantaggiosa per la controparte cinese, che si è riuscita ad assicurarsi 48 milioni di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Iraq ha siglato un accordo quinquennale con un’azienda statale cinese, con tutta probabilità la Zenhua (parte del conglomerato Norinco, attivo nel settore della Difesa), per la fornitura di petrolio in cambio del pagamento anticipato di due miliardi di dollari. L’intesa risulta vantaggiosa per la controparte cinese, che si è riuscita ad assicurarsi 48 milioni di InsideOver.

fcin1908it : Sarà Eder la quarta punta? I tre vantaggi del ritorno: 'In Cina ottimi numeri, mai guai fisici' -… - ItalyBRI : RT @mag_ship: #Duisburg-#Amsterdam, il nuovo collegamento ferroviario punta alla Cina #beltandroad - NotStefano1 : RT @AstrospaceI: Il 2021 sarà un'anno molto affollato per i lanci spaziali. Ora sia Cina che Russia hanno dichiarato le loro intenzioni, al… - Mauri99Bo : @marifcinter concordo con cassano.mi viene da rabbrividire a pensare a pelle...oltretutto 35enne....reduce da 4 ann… - VSaknussem : RT @AstrospaceI: Il 2021 sarà un'anno molto affollato per i lanci spaziali. Ora sia Cina che Russia hanno dichiarato le loro intenzioni, al… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina punta Le Cina punta sull'Iraq e sviluppa le relazioni bilaterali Inside Over El Shaarawy, Di Francesco pensa a lui per l’attacco?

Il canale televisivo Sportitalia afferma la volontà del tecnico rossoblù Di Francesco di avvicinare Stephan El Shaarawy: ma l’ingaggio… RINFORZO. Un rinforzo offensivo per il Cagliari? Porterebbe il n ...

Reithera, il vaccino italiano anti Covid funziona. Ma l'allarme dosi resta, Garattini: "Troppa disorganizzazione"

Mentre Silvio Garattini , scienziato, farmacologo e presidente dell’Istituto Mario Negri , tuona a “ L’Aria che Tira ” ...

Il canale televisivo Sportitalia afferma la volontà del tecnico rossoblù Di Francesco di avvicinare Stephan El Shaarawy: ma l’ingaggio… RINFORZO. Un rinforzo offensivo per il Cagliari? Porterebbe il n ...Mentre Silvio Garattini , scienziato, farmacologo e presidente dell’Istituto Mario Negri , tuona a “ L’Aria che Tira ” ...