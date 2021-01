Le aperture dei giornali spagnoli | 5 anni di Zidane | ma tiene banco il rinnovo di Ramos

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 gennaio 2021) Marca: “Lettera ai Re Magi” Apre con un titolo che richiama all’Epifania, Marca, facendo il punto del mercato in Spagna. Pau Torres piace molto al Real Madrid, che lo considera il profilo giusto per il futuro della difesa dei Blancos. Eric Garcia è invece l’obiettivo del Barcellona, così come William Jose è nella mire dell’Atletico Madrid, alle prese con il dopo Diego Costa. As: “Cinquedi feli” Gioco di parole nel titolo odierno di AS, per festeggiare i 5di Zinedinesulla panchina del Real Madrid. Mundo Deportivo: “Un vero casino” Diverso invece il titolo di apertura di Mundo Deportivo, che tratta invece il caos intorno alla questione didel capitano dei Blancos Sergio. La società sosdi aver presentato già una offerta di ...