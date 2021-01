Le aperture dei giornali Portoghesi | Il Benfica non riparte Sporting Lisbona | senza vendere non si compra

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 gennaio 2021) A Bola: “L’Aquila rimane nel 2020” Record: “L’Aquila va di male in peggio” Aprono con il passo falso delle testate, che nel match di ieri non va oltre l’1-1 contro il Santa Clara.che non sembra aver risolto i problemi del 2020. Dopo aver chiuso uno degli anni peggiori dell’ultimo decennio, il nuovo anno non è iniziato come sperato: solo un pareggio in casa del Santa Clara. Arrivano anche i primi rinforzi per le aquile: in arrivo Lucas Verissimo. Record: “, priorità alle uscite” Trova spazio in spalla nelle colonne di Record anche la situazione dello. La capolista del campionato portoghese, nonostante cercherà di migliorare la rosa nel mercato invernale, dà la priorità alle uscite: nessun arrivo se ...