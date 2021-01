Le “Abissine” de La Molisana ‘rievocano il colonialismo’: caos sui social. L’azienda si difende: “Cambiamo nome” (Di martedì 5 gennaio 2021) Le “Abissine”, le “Tripoline” e le “Bengasine“. Sono alcuni dei nomi scelti dal pastificio La Molisana per i loro formati di pasta e che nelle ultime ore hanno scatenato le polemiche sui social. Al centro della bufera ci sono soprattutto le descrizioni – prontamente cancellate dalL’azienda – che erano affiancate ai vari formati. “Negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di pasta”, si leggeva sul sito, dove si parlava di prodotti dal “sicuro sapore littorio” e “sapore coloniale“, che evoca “luoghi lontani, esotici”. Sono migliaia gli utenti sui social che hanno trovato in queste parole una disturbante evocazione del colonialismo italiano, periodo controverso e storicamente connesso al fascismo. “Una storia di violenza e crimini contro l’umanità non può essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Le “”, le “Tripoline” e le “Bengasine“. Sono alcuni dei nomi scelti dal pastificio Laper i loro formati di pasta e che nelle ultime ore hanno scatenato le polemiche sui. Al centro della bufera ci sono soprattutto le descrizioni – prontamente cancellate dal– che erano affiancate ai vari formati. “Negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di pasta”, si leggeva sul sito, dove si parlava di prodotti dal “sicuro sapore littorio” e “sapore coloniale“, che evoca “luoghi lontani, esotici”. Sono migliaia gli utenti suiche hanno trovato in queste parole una disturbante evocazione del colonialismo italiano, periodo controverso e storicamente connesso al fascismo. “Una storia di violenza e crimini contro l’umanità non può essere ...

