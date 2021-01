L’avvocato di Giulia Salemi diffida Salvo Veneziano (video) (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ex gieffino ha pubblicato un vecchio video con una didascalia che lasciava intendere certi atteggiamenti Oggi Salvo Veneziano, dopo aver ricevuto la lettera di diffida dalL’avvocato di Giulia Salemi, attuale concorrente del reality Grande Fratello Vip, l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram. Scrivo in nome e per conto della Sig.ra Giulia Salemi, la quale mi ha conferito mandato per contestarle quanto al seguito. Di recente lei ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video tratto dal reality, andato in onda in Spagna, a cui ha partecipato la mia assistita nel 2014 come ospite, in quanto aveva una relazione sentimentale con uno dei partecipanti, tale Abraham Garcia. Tale pubblicazione abbinata alla subdola ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ex gieffino ha pubblicato un vecchiocon una didascalia che lasciava intendere certi atteggiamenti Oggi, dopo aver ricevuto la lettera didaldi, attuale concorrente del reality Grande Fratello Vip, l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram. Scrivo in nome e per conto della Sig.ra, la quale mi ha conferito mandato per contestarle quanto al seguito. Di recente lei ha pubblicato sul suo profilo Instagram untratto dal reality, andato in onda in Spagna, a cui ha partecipato la mia assistita nel 2014 come ospite, in quanto aveva una relazione sentimentale con uno dei partecipanti, tale Abraham Garcia. Tale pubblicazione abbinata alla subdola ...

pazzaidea27 : @gatamuli @cerutti_myriam Tu sai che l'avvocato di Giulia ha inviato una lettera di diffida a salvo per il vidio condiviso? - pazzaidea27 : @RubySussex Sta girando la diffida che, l'avvocato di Giulia ha mandato a Salvo. Perche lei non può farlo? - sara01632958 : @ultraxori Porello. Mi sa che non conosce, di fama, l’avvocato di Giulia. Porello! - SADE56572333 : @FedericaDAnton7 Non preoccuparti... l’avvocato di Giulia la zittisce tra un po’ - bluduejesopazz : @MadamaButterfl8 Mandatelo al papà di Giulia ci penserà lui e l'avvocato!!! -

