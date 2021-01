L’avvocato di Giulia Salemi diffida Salvo Veneziano: “Guerra sia” è la sua risposta (Di martedì 5 gennaio 2021) Salvo Veneziano è stato diffidato dalL’avvocato di Giulia Salemi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, aveva pubblicato sul suo profilo di Instagram un vecchio video dell’influencer, con una didascalia che insinuava certi atteggiamenti. Oggi, a distanza di ore, il pizzaiolo ha pubblicato la lettera ricevuta da parte dei legali dell’attuale concorrente del reality show. L’avvocato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 gennaio 2021)è statoto daldi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, aveva pubblicato sul suo profilo di Instagram un vecchio video dell’influencer, con una didascalia che insinuava certi atteggiamenti. Oggi, a distanza di ore, il pizzaiolo ha pubblicato la lettera ricevuta da parte dei legali dell’attuale concorrente del reality show.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sara01632958 : @ultraxori Porello. Mi sa che non conosce, di fama, l’avvocato di Giulia. Porello! - SADE56572333 : @FedericaDAnton7 Non preoccuparti... l’avvocato di Giulia la zittisce tra un po’ - bluduejesopazz : @MadamaButterfl8 Mandatelo al papà di Giulia ci penserà lui e l'avvocato!!! - Maddale65319496 : @GiulioDiCarlo3 @Senzanomeconlak Ragazzi screen e direttamente al avvocato di Giulia mandiamoli in tanti io già l'ho fatto - rose93784886 : @Giovann45796763 Mandate tutto alla pagina di Giulia ci penserà l’avvocato -

Ultime Notizie dalla rete : L’avvocato Giulia Caso Gregoretti, Salvini si difende in aula: «Ho tutelato l’interesse italiano assieme a tutto il governo» Corriere della Sera