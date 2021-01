Lavoro sotto la scure del Covid: -30% di assunzioni nel 2020 (Di martedì 5 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria frena i programmi di assunzione delle imprese. Nel 2020 la domanda di Lavoro ha registrato un calo del 30% rispetto al 2019 con circa 1,4 milioni di contratti di in meno, inclusi quelli stagionali e di collaborazione. La flessione dei piani di assunzione ha toccato tutti i settori ma è stata più marcata nella filiera dell’accoglienza e della ristorazione (-40,7% per gli ingressi previsti) e in alcuni comparti di punta del made in Italy, come la moda (-37,9%). Flessioni più contenute si registrano nelle costruzioni (-15,9%), nella sanità e servizi sociali privati (-17,1%) e nella filiera agro-alimentare (-19,7%). Nonostante la contrazione dell’occupazione sale al 30% la difficoltà di reperimento dei profili ricercati (contro il 26% del 2019) a causa della mancanza di candidati o della preparazione inadeguata. Queste alcune delle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria frena i programmi di assunzione delle imprese. Nella domanda diha registrato un calo del 30% rispetto al 2019 con circa 1,4 milioni di contratti di in meno, inclusi quelli stagionali e di collaborazione. La flessione dei piani di assunzione ha toccato tutti i settori ma è stata più marcata nella filiera dell’accoglienza e della ristorazione (-40,7% per gli ingressi previsti) e in alcuni comparti di punta del made in Italy, come la moda (-37,9%). Flessioni più contenute si registrano nelle costruzioni (-15,9%), nella sanità e servizi sociali privati (-17,1%) e nella filiera agro-alimentare (-19,7%). Nonostante la contrazione dell’occupazione sale al 30% la difficoltà di reperimento dei profili ricercati (contro il 26% del 2019) a causa della mancanza di candidati o della preparazione inadeguata. Queste alcune delle ...

