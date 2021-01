Laura Torrisi operata, la foto dall’ospedale: “Ci combatto da anni”. Cosa ha e come sta oggi (Di martedì 5 gennaio 2021) Laura Torrisi, appena terminate le feste più rilevanti emerge che la bellissima ed amatissima attrice avrebbe trascorso tutto il periodo natalizio ricoverata in ospedale a causa di un intervento chirurgico pianificato. Sia sui suoi profili social che sulle principali testate non erano state pubblicate notizie sulla vicenda, è lei stessa adesso a rompere il silenzio, raccontando tutti i dettagli sul male che l’ha colpita e che sta combattendo da anni. Laura Torrisi si è lasciata andare, appena rientrata a casa, ad una dichiarazione sull’accaduto: ”Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché? – ha continuato l’attrice – ho passato un capodanno alternativo. Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello ... Leggi su tuttivip (Di martedì 5 gennaio 2021), appena terminate le feste più rilevanti emerge che la bellissima ed amatissima attrice avrebbe trascorso tutto il periodo natalizio ricoverata in ospedale a causa di un intervento chirurgico pianificato. Sia sui suoi profili social che sulle principali testate non erano state pubblicate notizie sulla vicenda, è lei stessa adesso a rompere il silenzio, raccontando tutti i dettagli sul male che l’ha colpita e che sta combattendo dasi è lasciata andare, appena rientrata a casa, ad una dichiarazione sull’accaduto: ”Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché? – ha continuato l’attrice – ho passato un capodanno alternativo. Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello ...

