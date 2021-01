Laura Torrisi | il ricovero e l’operazione | «Combatto da anni contro l’endometriosi»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 gennaio 2021) Laura Torrisi ha scelto una foto per parlare di sé, di una malattia sulla quale, negli ultimi mesi, ha voluto accendere i riflettori anche Hollywood. «Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un Capodanno alternativo. Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e il leiomioma (o fibroma, ndr) dell’utero», ha scritto online l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni, pubblicando diverse immagini di sé in una stanza d’ospedale.