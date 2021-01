Laura Torrisi è stata operata | ' Combatto da anni'

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Laura Torrisi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Laura Torrisi - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Laura Torrisi - napolimagazine : BOMBA SEXY - Laura Torrisi - zazoomblog : Laura Torrisi confessa il male incurabile: “Soffro da anni” - #Laura #Torrisi #confessa #incurabile: -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

Chi segue Laura Torrisi sa che da anni combatte con un problema non di poco conto. L’attrice, qualche mese fa, aveva spiegato che a causa del covid, riuscire a operarsi, nonostante le sue condizioni l ...Laura Torrisi ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico: ecco come sta adesso l'ex di Leonardo Pieraccioni.