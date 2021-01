Laura Torrisi: "Da anni combatto contro l'endometriosi. In questi giorni una nuova battaglia" (Di martedì 5 gennaio 2021) “In questi giorni l’ennesima battaglia contro l’endometriosi. Ora finalmente sono a casa e sto recuperando”: Laura Torrisi si racconta su Instagram postando una foto che la ritrae nella stanza d’ospedale nella quale ha trascorso i giorni a cavallo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. L’attrice 41enne ha scritto: “Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un Capodanno alternativo”. “Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e il leiomioma (più comunemente conosciuto come fibroma, un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) “Inl’ennesimal’. Ora finalmente sono a casa e sto recuperando”:si racconta su Instagram postando una foto che la ritrae nella stanza d’ospedale nella quale ha trascorso ia cavallo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. L’attrice 41enne ha scritto: “Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un Capodanno alternativo”. “Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesimache dacombattiamol’e il leiomioma (più comunemente conosciuto come fibroma, un ...

