L’attrice Tanya Roberts è ancora viva | smentita la morte dell’ex Bond Girl

Tanya Roberts, 65 anni, è ancora viva e sta lottando tra la vita e la morte all'interno del Cedar-Sinar Hospital di Los Angeles. Nonostante il suo portavoce avesse annunciato nella notte tra domenica e lunedì la morte dell'ex Bond Girl e Charlie's Angel, colpita da un malore la sera della Vigilia di Natale mentre era a spasso con i suoi cani.

RaiNews : L'attrice aveva avuto un malore ed era svenuta mentre portava a spasso i suoi cani il 24 dicembre a Los Angeles… - LaStampa : Tmz: “L’attrice Tanya Roberts non è morta” - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: L'attrice si trova attualmente ricoverata in condizioni critiche #TanyaRoberts - lilaacskyy : RT @LaStampa: Tmz: “L’attrice Tanya Roberts non è morta” - SpikeItalia : L'attrice si trova attualmente ricoverata in condizioni critiche #TanyaRoberts -

