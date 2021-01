L’artista raccoglie rottami metallici e li trasforma in bellissime sculture in metallo 22 Foto

Leggi su virali.video

(Di martedì 5 gennaio 2021) Avete mai pensato di osservare un utensile della vostra cucina e di visualizzare una possibile opera d’arte. Quest’uomo non solo lo ha pensato, ma lo ha anche fatto. A prescindere di quale oggetto si trovi in mano, Brian Mock riesce arlo in qualcosa di speciale, a patto che sia di. Quest’uomo sin dagli anni ’90, ha iniziato ad esplorare molti campi artistici, passando per numerosi stili, come quello dell’arte di intagliare e disegnare il legno. Tuttavia, la sua vera vena artistica è esplosa quando ha imparato come saldare i metalli. A questo punto ha deciso di provare a realizzare dellemodificando e fondendo insieme vari rifiuti. Con il passare del tempo questa sua abilità è diventata davvero unica ed è riuscito a impadronirsi di una tecnica strabiliante, con la quale crea delle ...