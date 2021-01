L' arte della seduzione di Regé-Jean Page in «Bridgerton»

Leggi su gqitalia

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il duca di Hastings,nuova e gettonatissima serie tv «», è il sogno romantico di ogni donna dell'era Regency inglese (e del 2020). Anche nella vita reale, l'attore che gli dà corpo e anima, ovvero, non è da meno in fatto di. Britannico ma originario dello Zimbabwe, diplomatosi al Drama Centre di Londra, lo stesso di Tom Hardy e Michael Fassbender, va al di là del classico bellone del piccolo schermo. Lui - come la stessa Shonda Rhimes, produttrice di, che ha anche dimostrato, dai tempi di Grey's Anatomy, di essere bravissima nel lanciare nuovi sex symbol in quel di Hollywood - ha promesso impegno nel restituire alle persone di colore i diritti che la storia gli ha negato. L'attore lo spiega a In Style, facendo capire ...