L’Arpac | Balneabile il 97% delle coste monitorate in Campania

(Di martedì 5 gennaio 2021) Sul totale della costa monitorata dall’Arpa, il 97% risulta: cioè di qualità ‘eccellente’ (90%), ‘buona’ (4%), ‘sufficiente’ (3%). Il 3% risulta al contrario non, essendo di qualità ‘scarsa’. Restano esclusi dal conteggio circa 60 chilometri di costa non monitorati dall’Agenzia, interdetti alla balneazione in modo permanente, dato che ospitano strutture portuali, militari, foci non risanabili di fiumi e di canali.La classificazione di qualitàacque di balneazione inè sostanzialmente stabile a fine 2020 rispetto all’anno precedente. È quanto sancisce la deliberazione di Giunta regionale campana dello scorso 16 dicembre, pubblicata sul Burc del 28 dicembre 2020, basata, come prevede la normativa di settore, su un’elaborazione statistica dei risultati del ...