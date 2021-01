L’amore per un amico e Alessandro Cecchi Paone ha capito che era finita con sua moglie (Foto) (Di martedì 5 gennaio 2021) A Oggi è un altro giorno Alessandro Cecchi Paone racconta che non è sempre stato omosessuale, anzi usa le parole “sono diventato omosessuale” (Foto). Questo perché lui ha amato davvero l’ex moglie Cristina per 10 anni così come ha amato anche un’altra donna. Nessuna finzione nella vita di Alessandro Cecchi Paone, nemmeno quando ha capito che la sua vita stava cambiando: “In realtà sono diventato omosessuale, io ho amato sia Cristina e anche un’altra donna ma poi è arrivato l’innamoramento di un amico. Questa amicizia è andata oltre e mi ha fatto sentire il bisogno non solo di affetto ma anche fisico. C’è chi purtroppo mi ha consigliato di ingannare Cristina e addirittura di farle fare un figlio perché così si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021) A Oggi è un altro giornoracconta che non è sempre stato omosessuale, anzi usa le parole “sono diventato omosessuale” (). Questo perché lui ha amato davvero l’exCristina per 10 anni così come ha amato anche un’altra donna. Nessuna finzione nella vita di, nemmeno quando hache la sua vita stava cambiando: “In realtà sono diventato omosessuale, io ho amato sia Cristina e anche un’altra donna ma poi è arrivato l’innamoramento di un. Questa amicizia è andata oltre e mi ha fatto sentire il bisogno non solo di affetto ma anche fisico. C’è chi purtroppo mi ha consigliato di ingannare Cristina e addirittura di farle fare un figlio perché così si ...

