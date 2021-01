La vaccinazione fa flop: "D'estate non arriveremo al 30%" (Di martedì 5 gennaio 2021) Alessandro Ferro Il prof. Massimo Andreoni spiega i ritardi dell'Italia e le preoccupazioni in vista dell'immunità di gregge, che rimane un miraggio. "Stanno emergendo numerose difficoltà, la mancanza di un piano vaccinale lascia grandi perplessità" Il tempo passa ma l'Italia resta indietro: appena 178mila (ad oggi) le persone vaccinate in una settimana, da quando in pratica è iniziata la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Lentissimi, di questo passo sarà impossibile non soltanto riuscire a coprire il 70-75% della popolazione entro dicembre ma salterebbero anche tutti gli obiettivi intermedi. "Manca un piano vaccinale" "Con il programma attuale rischiamo di arrivare all’estate con una vaccinazione sulla popolazione che è inferiore al 30%. E la copertura al 70% diventa un miraggio", afferma Massimo Andreoni, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Alessandro Ferro Il prof. Massimo Andreoni spiega i ritardi dell'Italia e le preoccupazioni in vista dell'immunità di gregge, che rimane un miraggio. "Stanno emergendo numerose difficoltà, la mancanza di un piano vaccinale lascia grandi perplessità" Il tempo passa ma l'Italia resta indietro: appena 178mila (ad oggi) le persone vaccinate in una settimana, da quando in pratica è iniziata la campagna dicontro il Covid-19. Lentissimi, di questo passo sarà impossibile non soltanto riuscire a coprire il 70-75% della popolazione entro dicembre ma salterebbero anche tutti gli obiettivi intermedi. "Manca un piano vaccinale" "Con il programma attuale rischiamo di arrivare all’con unasulla popolazione che è inferiore al 30%. E la copertura al 70% diventa un miraggio", afferma Massimo Andreoni, ...

CINZIACIONI2 : @Veronic50766758 @chiossimanuela2 @Totopri2 Comunque la campagna vaccinazione è già in flop, ci terranno in chiusi… - Barbaga3Gaetano : RT @oliviacentelli: Dopo il flop della campagna vaccinale ora in ritardo anche per vaccinazione #anticovid - simonettatomass : @GiuseppeConteIT perchè vaccinazione Anticovid sia rapida ed efficace e non un flop reclutare infermieri e medici libero- professionisti - jacopogiliberto : RT @paoloigna1: La partenza della #vaccinazione è infelice indubbiamente in Italia e in gran parte d'Europa, lo sta documentando da giorni.… - paoloigna1 : La partenza della #vaccinazione è infelice indubbiamente in Italia e in gran parte d'Europa, lo sta documentando da… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccinazione flop Vaccini antinfluenzali, Scandella (Pd): “Un flop, che fine faranno le dosi inutilizzate e pagate oro?” BergamoNews.it La vaccinazione fa flop: "D'estate non arriveremo al 30%"

La campagna di vaccinazione fa acqua da tutte le parti: manca il personale ed i ritardi si moltiplicano. "Impossibile arrivare al 30% per l'estate".

"Vaccini? Non siamo in ritardo". Ma ci crede soltanto Arcuri...

Chi ben comincia è a metà dell'opera. E se il buongiorno si vede dal mattino, allora per l'Italia si prospettano tempi lunghissimi per la somministrazione del vaccino. Mentre gli altri Paesi stanno co ...

La campagna di vaccinazione fa acqua da tutte le parti: manca il personale ed i ritardi si moltiplicano. "Impossibile arrivare al 30% per l'estate".Chi ben comincia è a metà dell'opera. E se il buongiorno si vede dal mattino, allora per l'Italia si prospettano tempi lunghissimi per la somministrazione del vaccino. Mentre gli altri Paesi stanno co ...