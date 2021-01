La UAE Emirates sarà la prima squadra di ciclismo ad usare il vaccino. Corridori non obbligati (Di martedì 5 gennaio 2021) Anche il mondo dello sport, il ciclismo in particolare, si muove nella direzione delle misure anti-Covid-19. La UAE Emirates, infatti, sarà la prima squadra di ciclismo a sottoporsi al vaccino contro il coronavirus. Secondo quanto riportato da tuttobiciweb.com, la profilassi verrà effettuata nella giornata di giovedì 7 gennaio, ad Abu Dhabi, come ha specificato la squadra. Il team giungerà nella città degli Emirati Arabi al completo nella giornata di domani per il primo ritiro stagionale (vi rimarranno fino al 22 gennaio) ed il giorno successivo all’arrivo verranno effettuati i vaccini. Questa decisione era stata consigliata da Mauro Gianetti, general manager del team, che per primo aveva partecipato al programma di vaccinazione sperimentale. ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Anche il mondo dello sport, ilin particolare, si muove nella direzione delle misure anti-Covid-19. La UAE, infatti,ladia sottoporsi alcontro il coronavirus. Secondo quanto riportato da tuttobiciweb.com, la profilassi verrà effettuata nella giornata di giovedì 7 gennaio, ad Abu Dhabi, come ha specificato la. Il team giungerà nella città degli Emirati Arabi al completo nella giornata di domani per il primo ritiro stagionale (vi rimarranno fino al 22 gennaio) ed il giorno successivo all’arrivo verranno effettuati i vaccini. Questa decisione era stata consigliata da Mauro Gianetti, general manager del team, che per primo aveva partecipato al programma di vaccinazione sperimentale. ...

OA_Sport : La UAE Emirates sarà la prima squadra di ciclismo ad usare il vaccino. Corridori non obbligati - RuoteAmatoriali : @TeamUAEAbuDhabi UAE Team Emirates in partenza: destinazione Emirati Arabi Uniti per il raduno 2021 - RuoteAmatoriali : UAE Team Emirates in partenza: destinazione Emirati Arabi Uniti per il raduno 2021 - blackvoyageurs : A Creole in Dubai ?? . . . ____________________________________________ #Blackvoyageurs ?? #Dubai #UAE???? _________… - IononDevo : Noi facciamo I gazebo a forma di Margherita... #ccivostra. #uae #Emirates #arcurisvegliamortaccitua #italia -

Ultime Notizie dalla rete : UAE Emirates Clamoroso: Hirschi lascia la Dsm. Nel suo futuro la Uae-Emirates La Gazzetta dello Sport La UAE Emirates sarà la prima squadra di ciclismo ad usare il vaccino. Corridori non obbligati

Anche il mondo dello sport, il ciclismo in particolare, si muove nella direzione delle misure anti-Covid-19. La UAE Emirates, infatti, sarà la prima squadra di ciclismo a sottoporsi al vaccino contro ...

C'E' LA UAE SULLE TRACCE DI MARC HIRSCHI?

Quale la sua possibile collocazione? L'ipotesi più accreditata sembra essere quella della UAE Emirates: le voci al riguardo rimbalzano da più parti, dall'Italia all'Olanda dove il sito Wilierflits ric ...

Anche il mondo dello sport, il ciclismo in particolare, si muove nella direzione delle misure anti-Covid-19. La UAE Emirates, infatti, sarà la prima squadra di ciclismo a sottoporsi al vaccino contro ...Quale la sua possibile collocazione? L'ipotesi più accreditata sembra essere quella della UAE Emirates: le voci al riguardo rimbalzano da più parti, dall'Italia all'Olanda dove il sito Wilierflits ric ...