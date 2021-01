La terza ondata potrà essere più forte: combattiamola con il vaccino (Di martedì 5 gennaio 2021) Parla l’epidemiologo spagnolo, Daniel López Acuña, ex dirigente dell’Oms, lanciando l’allarme: “La terza ondata ci sarà e, complice anche l’inverno, potrebbe essere anche 10 volte più potente“. L’unica arma che… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Parla l’epidemiologo spagnolo, Daniel López Acuña, ex dirigente dell’Oms, lanciando l’allarme: “Laci sarà e, complice anche l’inverno, potrebbeanche 10 volte più potente“. L’unica arma che… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

SkyTG24 : 'Non credo che queste misure basteranno a salvarci dalla terza ondata, ma non vorrei fare polemica', le parole di W… - pdnetwork : La situazione è in rapida evoluzione e la terza ondata in Europa c'è già. L'Italia ha retto bene in un contesto int… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: 'Misure insufficienti, così arriverà la terza ondata' #PANDEMIA - News24Italy : #Zaia: «Scuole superiori: didattica a distanza per tutto gennaio. Dobbiamo contenere la terza ondata» - airamonivas : RT @pdnetwork: La situazione è in rapida evoluzione e la terza ondata in Europa c'è già. L'Italia ha retto bene in un contesto internaziona… -