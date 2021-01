(Di martedì 5 gennaio 2021) commenta Ansalal'di Lache sui social network nega l'esistenza del virus e attacca la campagna di vaccinazione, arrivando a definire ' covidiota ' chi non la ...

MediasetTgcom24 : La Spezia, infermiere negazionista contro il vaccino: segnalato all'ordine, ora rischia la radiazione #covid… - bisagnino : 'Siete covidioti', infermiere negazionista rischia la radiazione dall'albo alla Spezia - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: La Spezia, infermiere negazionista contro il vaccino: segnalato all'ordine, ora rischia la radiazione #covid https://… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: La Spezia, infermiere negazionista contro il vaccino: segnalato all'ordine, ora rischia la radiazione #covid https://… - Donati7Nicola : RT @MediasetTgcom24: La Spezia, infermiere negazionista contro il vaccino: segnalato all'ordine, ora rischia la radiazione #covid https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia infermiere

Verrà sentito in audizione dall'ordine degli infermieri della Spezia. Se farà ammenda, riceveràsemplice richiamo disciplinare ...L'operatore sanitario attacca sui social network la narrazione sull'epidemia e a chi non la pensa come lui scrive: ...