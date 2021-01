La serie SanPa ha aperto il dibattito sulle droghe in Italia (Di martedì 5 gennaio 2021) Sembra proprio che ne parlino tutti. Ragazzi, famiglie, esperti e profani, giornalisti e semplici curiosi. Ne discute chi c’era e quegli anni li ha vissuti, ma anche chi nel ’78, quando San Patrignano nasce, nemmeno era nato. Alla serie Netflix SanPa - di Gianluca Neri scritta con Carlo Gabardini e Paolo Bernardelli e diretta da Cosima Spender- infatti va riconosciuto, oltre al valore artistico, il merito indiscusso di aver aperto l’unico dibattito pubblico ampio sulle droghe nel nostro paese degli ultimi decenni. E ciò ha di colpo svelato l’alibi - il fragilissimo alibi - usato da istituzioni e media per non parlare di argomenti legati alle sostanze stupefacenti. Quello cioè, che questi temi non interesserebbero ai cittadini, che ci sarebbe sempre qualcosa di più urgente, di più ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Sembra proprio che ne parlino tutti. Ragazzi, famiglie, esperti e profani, giornalisti e semplici curiosi. Ne discute chi c’era e quegli anni li ha vissuti, ma anche chi nel ’78, quando San Patrignano nasce, nemmeno era nato. AllaNetflix- di Gianluca Neri scritta con Carlo Gabardini e Paolo Bernardelli e diretta da Cosima Spender- infatti va riconosciuto, oltre al valore artistico, il merito indiscusso di averl’unicopubblico ampionel nostro paese degli ultimi decenni. E ciò ha di colpo svelato l’alibi - il fragilissimo alibi - usato da istituzioni e media per non parlare di argomenti legati alle sostanze stupefacenti. Quello cioè, che questi temi non interesserebbero ai cittadini, che ci sarebbe sempre qualcosa di più urgente, di più ...

