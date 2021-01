La sentenza che dice che Facebook ha copiato da un’azienda italiana (con un danno di 3,8 milioni) (Di martedì 5 gennaio 2021) Cos’hanno in comune Facebook e una azienda milanese che si chiama Business Competence? Molto, anzi, a conti fatti, un affare che potrebbe essere quantificato in 3,8 milioni di risarcimento. Già perché la vicenda che sta andando avanti da diverso tempo e che riguarda proprio la company milanese che ha sfidato, in tribunale, il colosso del social network sembra essere giunta a una conclusione. La corte d’Appello di Milano, infatti, ha riconosciuto che l’over the top di Mark Zuckerberg avrebbe copiato un’applicazione che, con la geolocalizzazione, permette a chi la utilizza di scoprire negozi, locali, ristoranti nelle vicinanze, basandosi sui propri interessi. LEGGI ANCHE > Facebook si accorda con il fisco italiano e chiude a 100 milioni il suo debito La Business Competence e l’applicazione ripresa da ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 gennaio 2021) Cos’hanno in comunee una azienda milanese che si chiama Business Competence? Molto, anzi, a conti fatti, un affare che potrebbe essere quantificato in 3,8di risarcimento. Già perché la vicenda che sta andando avanti da diverso tempo e che riguarda proprio la company milanese che ha sfidato, in tribunale, il colosso del social network sembra essere giunta a una conclusione. La corte d’Appello di Milano, infatti, ha riconosciuto che l’over the top di Mark Zuckerberg avrebbeun’applicazione che, con la geolocalizzazione, permette a chi la utilizza di scoprire negozi, locali, ristoranti nelle vicinanze, basandosi sui propri interessi. LEGGI ANCHE >si accorda con il fisco italiano e chiude a 100il suo debito La Business Competence e l’applicazione ripresa da ...

