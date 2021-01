La scuola riapre in ordine sparso. L'Alto Adige anticipa, 75% in presenza (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - La nuova tabella di marcia nazionale, decisa nella tarda serata di ieri in Consiglio dei ministri, dopo una lunga mediazione, è la seguente: le scuole elementari e le medie, oltre a quelle dell'infanzia, riaprono regolarmente giovedì 7 gennaio; le scuole superiori di secondo grado rivedranno in aula i ragazzi da lunedì 11 gennaio, con presenze al 50%. Ma non sarà così per tutto il Paese. L'Alto Adige, infatti, ha deciso di tentare un ritorno verso la normalità e, da giovedì 7 gennaio, apre anche gli istituti superiori con presenze fino al 75%. "In Alto Adige, dal 7 gennaio, gli studenti delle scuole superiori torneranno in presenza fino al 75% e con un minimo del 50%", hanno annunciato questa mattina, nel corso di una videoconferenza stampa, gli assessori provinciali alla ... Leggi su agi (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - La nuova tabella di marcia nazionale, decisa nella tarda serata di ieri in Consiglio dei ministri, dopo una lunga mediazione, è la seguente: le scuole elementari e le medie, oltre a quelle dell'infanzia, riaprono regolarmente giovedì 7 gennaio; le scuole superiori di secondo grado rivedranno in aula i ragazzi da lunedì 11 gennaio, con presenze al 50%. Ma non sarà così per tutto il Paese. L', infatti, ha deciso di tentare un ritorno verso la normalità e, da giovedì 7 gennaio, apre anche gli istituti superiori con presenze fino al 75%. "In, dal 7 gennaio, gli studenti delle scuole superiori torneranno infino al 75% e con un minimo del 50%", hanno annunciato questa mattina, nel corso di una videoconferenza stampa, gli assessori provinciali alla ...

