La scuola in presenza può slittare ancora (Di martedì 5 gennaio 2021) La scuola è sicura, quello che c'è intorno no. Nelle aule – purché si rispettino le regole – i contagi non aumentano; ma trasporti pubblici, attività pomeridiane e socialità adolescenziale esprimono una "criticità". Mesi di ritardi, approssimazione, conflitti, sottovalutazioni e rinvii presentano tutti insieme il conto al momento della ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale. E i nodi – anche politici – vengono al pettine. La mediazione del governo - riaprire le superiori in presenza al 50% dall'11 gennaio anziché dal 7, attendendo il monitoraggio del venerdì dell'Iss - scatena la bufera. Italia Viva e Cinquestelle contestano la "resa". Di cui lo stesso Conte non era convinto fino in fondo, ma l'ala dura guidata da Franceschini e Speranza non ha avuto esitazioni. Troppo incerto il quadro complessivo, come certifica la sottosegretaria alla ...

