(Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Riaprire o no le aule delle scuole superiori il 7 gennaio? Mentre il dilemma riaccende lo scontro all'interno del governo, in cerca ancora di una sintesi politica, i sindacati spingono sul frontesicurezza e la Flc Cgil ha chiesto di essere convocato dall'Esecutivo prima di quella data. Un dibattito acceso che lascia indietro i, quasiin questa fase, pur rappresentando il perno su cui poggia il sistema scolastico italiano.215mila gli insegnantinell'anno del coronavirus. Anche se a questo numero vanno aggiunti altri 70mila circa tra personale Ata e docenti Covid, chiamati a rafforzare l'organico nell'anno scolastico 2020-2021 caratterizzato dalla pandemia. Una questione annosa ormai quella deiche oggi, a causa di forza maggiore, ...

Advertising

sulsitodisimone : La scuola discute sul 'nodo' della riapertura e i precari sono dimenticati - Agenzia_Italia : La scuola discute sul 'nodo' della riapertura e i precari sono dimenticati - askanews_ita : Nuove norme anti-contagio, il consiglio dei ministri discute nella notte. I nodi - LavinaMatteo : @Antonio_Caramia Con questi provvedimenti questi morti sono destinati ad aumentare. Finché si discute di crisi e di… - TgrLiguria : RT @luponzi: Mentre si discute se riaprire la #scuola arriva una ricerca del @CNRsocial_ di Genova che coinvolge quasi 20 mila famiglie ita… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola discute

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

La Toscana è pronta a far tornare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ‘in presenza’ da giovedì 7 gennaio. Per la prima settimana la didattica riprenderà regolarmente per le s ...Generali, colonnelli e capitani della guerra al Covid vanno sottoposti a una verifica simmetrica a quella avviata nel governo. Vanno accesi i riflettori sugli egoismi, sulle inefficienze e sulle incap ...