La salma di Agitu Gudeta sarà portata in Etiopia

Agitu Gudeta, imprenditrice simbolo di integrazione e coraggio, uccisa a martellate da un suo collaboratore, riposerà in Etiopia. A deciderlo sono stati i familiari che, assistiti dall'ambasciata, sbrigheranno a Trento le pratiche necessarie. A Trento si è inoltre tenuta una cerimonia di commemorazione per la donna. Agitu Gudeta-Photo credits: Il RiformistaIl fratello e la sorella di Agitu sono arrivati in Italia per riportare la salma in Etiopia, dove ancora vivono la madre, tre sorelle e due fratelli. La donna etiope è stata uccisa brutalmente il 29 dicembre scorso dal suo collaboratore Adams Suleimani, ghanese, 32 anni, per motivi economici. Il reo confesso dell'omicidio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha confermato la ...

Agitu Gudeta, simbolo di integrazione e coraggio, riposerà in Etiopia. Intanto si è tenuta una commemorazione per ricordare la donna.

