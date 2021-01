"La regina del gorgonzola". La Elia entra nella casa per insultare la De Grenet, scena sconvolgente | Video (Di martedì 5 gennaio 2021) "La regina del gorgonzola". Lo scontro di fuoco tra Samantha De Grenet e Antonella Elia al Grande Fratello Vip su Canale 5 genera un capolavoro trash con pochi precedenti. Alfonso Signorini spedisce la sua opinionista nella casa con un solo obiettivo: generare il caos. E l'ex valletta di Mike Bongiorno ci riesce, prendendo subito di mira la sua nemica De Grenet. "Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo? Credi di avere il diritto di parlarmi così? Su di te ho detto la verità. Con te non si parla perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate", incalza la Elia. E ancora: "Ci siamo incontrate forse dal dermatologo, parli della mia carriera... ma tu al massimo hai fatto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) "Ladel". Lo scontro di fuoco tra Samantha Dee Antoal Grande Fratello Vip su Canale 5 genera un capolavoro trash con pochi precedenti. Alfonso Signorini spedisce la sua opinionistacon un solo obiettivo: generare il caos. E l'ex valletta di Mike Bongiorno ci riesce, prendendo subito di mira la sua nemica De. "Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo? Credi di avere il diritto di parlarmi così? Su di te ho detto la verità. Con te non si parla perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate", incalza la. E ancora: "Ci siamo incontrate forse dal dermatologo, parli della mia carriera... ma tu al massimo hai fatto la ...

