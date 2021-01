La pandemia ha cambiato anche la geografia dei reati

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) Piùinformatici, meno incidenti sulle strade e calo drastico dei furti sui treni. Il fresco bilancio 2020 delle attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria è stato inevitabilmente condizionato dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha rimodulato le attività delle Specialità della Polizia di Stato - e non solo - in funzione dei divieti imposti alla mobilità delle persone. Internet, ad esempio. Il coronavirus ha determinato un maggiore utilizzo della rete ed è facile intuire il perché. I dati ci dicono che nel 2020 si è registrato un incremento di circa il 110 per cento, rispetto all’anno precedente, deirelativi allo sfruttamento sessuale e dell’adescamento di minori, per i quali sono stati eseguiti 69 arresti e denunciate 1.192 persone dalla Polizia Postale. Sul fronte ...