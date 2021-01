La Molisana nega di celebrare il fascismo e promette di revisionare i nomi dei prodotti

Leggi su bufale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo le polemiche l’azienda Ladiile pubblica una nota in cuidi impegnarsi in una revisione deideie delle loro descrizioni. Cos’è successo? Il giornalista Niccolò Vecchia, conduttore dello show radiofonico C’è di Buono su Radio Popolare, ha fatto notare con un post pubblicato su Facebook la descrizione (e il nome) delle Abissine recuperando le informazioni dal sito ufficiale dell’azienda. Il “sapore littorio” Con questa mission di qualità produciamo ogni giorno oltre 100 referenze di pasta, divise in famiglie di prodotto. Tra queste le Classiche: 60 formati di paste lunghe, corte e cortissime, tra cui le Abissine rigate 25, formato dal nome che è già “storytelling”… Negli anni Trenta l’Italia celebra la ...