La Molisana, azienda nella bufera per la "pasta dal sapore Littorio" (Di martedì 5 gennaio 2021) La Molisana, "L'Italia negli anni Trenta celebrava il colonialismo" e il web si scaglia contro. Il chiarimento: "Nessuna celebrazione" Screen"Abissine rigate" dal "sicuro sapore Littorio", ecco cosa si legge nella storytelling della nota pasta La Molisana per descrivere la forma. Tanto è bastato per scatenare sul web la polemica e l'accusa all'azienda di glorificare quel buoi periodo della storia italiana, il colonialismo fascista in Africa. La bufera è stata così grande che l'azienda è intervenuta per chiarire che non c'era nulla di celebrativo e cambiare la descrizione del proprio prodotto. Non solo Abissine ma anche altri formati di pasta sono finito nel mirino del web. "Negli anni Trenta l'Italia ...

