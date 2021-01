La La Land, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, anticipazioni (Di martedì 5 gennaio 2021) Una serata all’insegna del grande cinema su Rai 3: questa sera, martedì 5 gennaio, andrà in onda il film “La La Land”. Appuntamento da non perdere su Rai 3 a partire dalle 21.20 con la pellicola del 2016. La La Land, stasera in tv: trama e cast La pellicola è ambientata a Los Angeles. Qui Mia sogna di recitare e, tra un provino e l’altro, serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz che suona nei piano bar. I due si incontrano e tra di loro nasce una travolgente passione: entrambi vogliono realizzare i propri sogni, ma quando il successo arriverà cosa accadrà alla loro storia d’amore? Il film ha ricevuto 14 candidature agli Oscar del 2017: ha vinto 6 statuette e ha ottenuto anche 7 Golden Globe. Nel cast Emma Stone, Ryan Gosling, J.K Simmons. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) Una serata all’insegna del grande cinema su Rai 3: questa sera, martedì 5 gennaio, andrà in onda il film “La La”. Appuntamento da non perdere su Rai 3 a partire dalle 21.20 con la pellicola del 2016. La Lain tv:La pellicola è ambientata a Los Angeles. Qui Mia sogna di recitare e, tra un provino e l’altro, serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz che suona nei piano bar. I due si incontrano e tra di loro nasce una travolgente passione: entrambi vogliono realizzare i propri sogni, ma quando il successo arriverà cosa accadrà alla loro storia d’amore? Il film ha ricevuto 14 candidature agli Oscar del 2017: ha vinto 6 statuette e ha ottenuto anche 7 Golden Globe. NelEmma Stone, Ryan Gosling, J.K Simmons. su Il Corriere ...

ntesento : pensando a la la land che daranno stasera - IRONL0KI : ah ma è stasera che danno la la land,,,, io volevo vedere il film con mark ruffalo ma non posso tradire mia e sebastian - CorriereCitta : La La Land, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, anticipazioni #lalaland - cineblogit : Stasera in tv: “La La Land” su Rai 3 - lanimanonconta : vi segnalo la la land su rai 3 stasera -