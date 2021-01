La La Land | stasera in tv il musical premio Oscar con Ryan Gosling ed Emma Stone

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Nel 2016, realizzando La La, il giovane regista Damien Chazelle, poco più che trentenne, corona il sogno di fare uncome quelli di una volta, in cui attori di irripetibile eleganza quali Fred Astaire e Gene Kelly cominciavano a ballare e cantare all’improvviso in contesti quotidiani, come se tra realtà e spettacolo non esistessero linee di separazione, e la vita vera potesse mettersi in scena come su di un palco, diventando immediatamente più bella, scintillante e felice di quanto avessimo mai immaginato. L’aspirante regista coltivava il progetto di uncontemporaneo sin dagli anni dell’università, condividendolo con il compagno di stanza Justin Hurwitz – che del film poi firmerà le musiche – scrivendo una sceneggiatura già nel 2010. Uno script più volte rifiutato dai produttori, fino a quando il secondo film ...