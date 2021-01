LA LA LAND, RAI 3/ Ryan Gosling e Emma Stone al centro del film (Di martedì 5 gennaio 2021) La La LAND, film in onda oggi, 5 gennaio 2021, su Rai 3 con Emma Stone e Ryan Gosling nel cast tra musiche, ballo e romanticismo. Trama e curiosità sul film Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 gennaio 2021) La Lain onda oggi, 5 gennaio 2021, su Rai 3 connel cast tra musiche, ballo e romanticismo. Trama e curiosità sul

serenel14278447 : Stasera per chi ama a film musicali c'è La La Land: du RAI 3 Guida TV - TV Sorrisi e Canzoni - serenel14278447 : @Adnkronos Si lo so che stasera c'è il film La La Land su Rai 3. Auguri. - CineFacts_ : Stasera alle 21:20 su Rai 3 danno #LaLaLand, un film che nonostante la giovanissima età è già a pieno titolo nella… - namacissi : finalmente stasera terapia gratis con la la land su rai tre - itsallgood_man_ : Su Rai 3 c'è La La Land ed è da tantissimo che vorrei fare un rewatch, su Italia 1 c'è Now you see me che è da un s… -