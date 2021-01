La La Land film stasera in tv 5 gennaio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) La Laè ilin tv martedì 52021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’E’ IN TV La Lain tv:La regia è di Damien Chazelle. Ilè composto da Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, Rosemarie DeWitt, Josh Pence, Jason Fuchs. La Lain tv:Mia (Emma Stone) è un’aspirante attrice che arriva a Los Angeles per inseguire il suo sogno, ma per mantenersi fa la cameriera in un locale frequentato da star del ...