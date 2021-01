La La Land, che cosa vuol dire?/ Il significato del film e il suo finale (Di martedì 5 gennaio 2021) La La Land, cosa significa il titolo del film d'amore? Dal finale alle location sono molti i punti interrogativi regalati da questa straordinaria pellicola Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 gennaio 2021) La Lasignifica il titolo deld'amore? Dalalle location sono molti i punti interrogativi regalati da questa straordinaria pellicola

CineFacts_ : Stasera alle 21:20 su Rai 3 danno #LaLaLand, un film che nonostante la giovanissima età è già a pieno titolo nella… - hypvos : che bello stasera c'è la la land in tv = che brutto me lo devo guardare al computer perché la mia famiglia non ha gusto - undertray : questo video è per te che stasera parlerai male di la la land - bernadettethebe : RT @misainthesky: Si avvisano i gentili utenti che stasera su @raitre c'è LA LA LAND Preparo i kleenex. - hanyaukux : Ho appena scoperto che stasera in the c’è LA LA LAND?? non l’ho mai visto, quindi sono super curiosa! P.s. Se volet… -