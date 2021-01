La Giunta Fontana verso il rimpasto L’ex sindaco di Milano Letizia Moratti potrebbe prendere il posto di Gallera al Welfare

tranellio : RT @LaNotiziaTweet: La Giunta Fontana verso il rimpasto. L’ex sindaco di Milano Letizia #Moratti potrebbe prendere il posto di #Gallera al… - Noovyis : (La Giunta Fontana verso il rimpasto. L’ex sindaco di Milano Letizia Moratti potrebbe prendere il posto di Gallera… - LaNotiziaTweet : La Giunta Fontana verso il rimpasto. L’ex sindaco di Milano Letizia #Moratti potrebbe prendere il posto di #Gallera… - Lgiova66 : RT @rimmel83837671: Pienamente d'accordo ! Fontana e tutta la sua giunta se ne devono andare ! È sotto gli occhi di tutti la loro incompet… - GiulianaDaniel2 : RT @rimmel83837671: Pienamente d'accordo ! Fontana e tutta la sua giunta se ne devono andare ! È sotto gli occhi di tutti la loro incompet… -

Ultime Notizie dalla rete : Giunta Fontana

Se in Lombardia le vaccinazioni anticovid somministrate rappresentano solo il 14% delle dosi consegnate, il problema non è la carenza di personale per le vacanze di Natale, come ...La campagna di vaccinazione accelera. Sono 247.544 le vaccinazioni eseguite in Italia, il 51,7%, rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer ...