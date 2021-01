La Giunta Fontana verso il rimbasto. L’ex sindaco di Milano Letizia Moratti potrebbe prendere il posto di Gallera al Welfare (Di martedì 5 gennaio 2021) Se Matteo Salvini puntava su un rimpasto veloce nella Giunta lombarda, promettendo questa mattina “una squadra di eccellenza entro qualche ora”, ora a bloccare il “cambio di passo” sarebbe la richiesta di Letizia Moratti di avere un doppio ruolo a Palazzo Lombardia: quello di assessore al Welfare al posto di Giulio Gallera e la vice presidenza della Regione Lombardia, ora nelle mani di Fabrizio Sala, anche assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione. Lo riferiscono a Italpress questa sera fonti della Lega, confermando che l’ingresso delL’ex sindaco di Milano nel governo lombardo è “uno scenario concreto” ma la richiesta del doppio ruolo sta creando ora un impasse negoziale tra i due alleati di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Se Matteo Salvini puntava su un rimpasto veloce nellalombarda, promettendo questa mattina “una squadra di eccellenza entro qualche ora”, ora a bloccare il “cambio di passo” sarebbe la richiesta didi avere un doppio ruolo a Palazzo Lombardia: quello di assessore alaldi Giulioe la vice presidenza della Regione Lombardia, ora nelle mani di Fabrizio Sala, anche assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione. Lo riferiscono a Italpress questa sera fonti della Lega, confermando che l’ingresso deldinel governo lombardo è “uno scenario concreto” ma la richiesta del doppio ruolo sta creando ora un impasse negoziale tra i due alleati di ...

