La foto mano nella mano, madre e figlia: il finale straziante (Di martedì 5 gennaio 2021) Una triste vicenda, madre e figlia accomunate dallo stesso destino, l'ultima immagine insieme prima del dramma. madre figlia (Facebook)Un destino atroce che ha accomunato madre e figlia. Unite negli ultimi giorni. Il Covid, che ha costretto entrambe, una dopo l'altra al ricovero, poi il dramma dell'ossigeno, e quei volti prigioniere di maschere o apparecchi che in qualche modo sostengono la respirazione, non più naturale. Anabel Sharma, 49 anni e Maria Rico, 76 anni di Leicester in Inghilerra, madre e figlia, hanno condiviso poche ore insieme, ancora una volta, prima che il destino le separasse per sempre. Il peggioramento delle condizioni della madre, hanno spinto i medici e gli operatori sanitari a mettere il suo ...

