"La faccia della Boschi è ampiamente rielaborata". La deputata querela Marco Travaglio (Di martedì 5 gennaio 2021) Maria Elena Boschi ha evidentemente pensato che la misura era colma. L'ex ministro del governo Renzi ha deciso di passare alla vie legali nei confronti di Marco Travaglio, reo di aver espresso apprezzamenti decisamente inopportuni nei confronti della deputata. La Boschi non ha digerito quanto riportato dal giornalista sull'editoriale del Fatto Quotidiano di domenica 3 gennaio, dove la capogruppo di Italia Viva alla Camera veniva presa in giro da Travaglio su questioni estetiche. "Il primo modo di dire del 2021 è 'avere la faccia come la Boschi' – scrive Travaglio nell'editoriale – Sempreché la faccia ampiamente rielaborata che domina le 87 interviste rilasciate ...

