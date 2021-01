La destra di Orbàn attacca una statua Black Lives Matter a Budapest: “Razzista, come onorare Hitler” (Di martedì 5 gennaio 2021) Ungheria, proteste contro la statua Black Lives Matter Il governo ungherese di Victor Orbàn minaccia di abbattere una statua in onore del movimento antiRazzista Black Lives Matter, che doveva essere esposta per due settimane in un quartiere periferico di Budapest. Gli autori dell’installazione avevano vinto una gara indetta dal municipio insieme ad altre sei opere, ma le autorità governative, e con loro tutti i media conservatori vicini al premier, si sono già opposti al progetto. “Black Lives Matter è fondamentalmente un movimento Razzista. Il Razzista non è la persona che si oppone a una statua del ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) Ungheria, proteste contro laIl governo ungherese di Victorminaccia di abbattere unain onore del movimento anti, che doveva essere esposta per due settimane in un quartiere periferico di. Gli autori dell’installazione avevano vinto una gara indetta dal municipio insieme ad altre sei opere, ma le autorità governative, e con loro tutti i media conservatori vicini al premier, si sono già opposti al progetto. “è fondamentalmente un movimento. Ilnon è la persona che si oppone a unadel ...

